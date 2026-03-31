Operai bloccano tribunale Ancona | 3 mesi senza stipendio

Questa mattina, circa venti operai hanno bloccato l’ingresso del cantiere del Tribunale di Ancona dalle 7 alle 11. La protesta è motivata dalla sospensione dello stipendio da parte dell’azienda, che dura ormai tre mesi. Nessun accesso è stato consentito ai lavoratori durante le ore di blocco. La situazione ha causato disagi alle attività del cantiere e alle persone che dovevano entrare nell’edificio.

Una ventina di operai ha bloccato l’accesso al cantiere del Tribunale di Ancona questa mattina, dalle 7 alle 11. La causa scatenante è il mancato pagamento degli stipendi per tre mesi consecutivi da parte dell’appaltatore con sede a Caserta. Il presidio si è svolto pacificamente davanti al cancello esterno, con i lavoratori seduti a terra mentre la Digos interveniva per verificare la regolarità della protesta. L’azienda appaltatrice attribuisce i ritardi ai mancati pagamenti del ministero, ma il sindacato ha già avviato verifiche immediate per sbloccare la situazione. Sette o otto dipendenti sono tornati al lavoro dopo le 11, lasciando aperta la vertenza sui tre mesi di arretrati non corrisposti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operai bloccano tribunale Ancona: 3 mesi senza stipendio Articoli correlati Operai in sciopero al tribunale di Ancona: “Da tre mesi siamo senza stipendio”ANCONA – Protesta questa mattina nel cantiere del Tribunale dorico, dove un gruppo di operai ha incrociato le braccia per il mancato pagamento degli... “Operai senza stipendio da sei mesi”: via a nuova protesta a oltranza“Mentre gli operai sono senza stipendio da sei mesi e si prolunga la trattativa per il ricollocamento, L'Alba ha riavviato la produzione nello... Operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, sette mesi senza stipendio: “Serve subito una mobilitazione istituzionale”Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, su richiesta degli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, si è tenuto un incontro...