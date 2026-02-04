Operai senza stipendio da sei mesi | via a nuova protesta a oltranza
Questa mattina a Montemurlo è ripresa la protesta degli operai dello stabilimento di via Pomeria. Sono senza stipendio da sei mesi e ancora non hanno trovato una soluzione. Nel frattempo, l’azienda ha deciso di riavviare la produzione, sperando di mantenere aperti i battenti nonostante le difficoltà. La situazione resta tesa, con i lavoratori pronti a continuare le manifestazioni finché non riceveranno risposte concrete.
“Mentre gli operai sono senza stipendio da sei mesi e si prolunga la trattativa per il ricollocamento, L'Alba ha riavviato la produzione nello stabilimento di via Pomeria a Montemurlo. Già a settembre avevamo denunciato che quello era il piano dell'azienda. Non lo possiamo accettare”.È l'accusa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
