Operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro sette mesi senza stipendio | Serve subito una mobilitazione istituzionale

Gli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro sono senza stipendio da sette mesi. Recentemente, su loro richiesta, si è svolto un incontro con i sindaci locali per discutere della difficile condizione dei lavoratori. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che chiedono un intervento immediato. La questione riguarda la mancanza di pagamento delle retribuzioni da parte dell’ente competente.

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, su richiesta degli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, si è tenuto un incontro con i sindaci del territorio per affrontare la gravissima situazione che stanno vivendo i lavoratori del comparto: da ben 7 mesi senza stipendi. Gli operai hanno chiesto alle fasce tricolori di fare fronte comune e di intervenire con forza presso la Regione affinché vengano sbloccati immediatamente i fondi necessari al pagamento degli stipendi. “Non si tratta più di una semplice richiesta, – hanno affermato gli operai – ma di una vera emergenza sociale che coinvolge decine di famiglie. I sindaci che ringraziamo hanno manifestato la loro disponibilità a fare squadra e ad avviare un’azione condivisa per sollecitare la Regione a intervenire nel più breve tempo possibile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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