Operai in sciopero al tribunale di Ancona | Da tre mesi siamo senza stipendio
Questa mattina, nel cantiere del tribunale di Ancona, alcuni operai hanno deciso di scioperare per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi negli ultimi tre mesi. La protesta si è svolta senza incidenti e senza ulteriori interventi da parte delle forze dell'ordine. La vertenza riguarda un gruppo di lavoratori che chiedono di ricevere quanto dovuto.
ANCONA – Protesta questa mattina nel cantiere del Tribunale dorico, dove un gruppo di operai ha incrociato le braccia per il mancato pagamento degli stipendi negli ultimi tre mesi. La mobilitazione è iniziata alle prime ore del giorno e si è protratta dalle 7 alle 11, con circa una ventina di lavoratori che si sono seduti a terra davanti al cancello esterno dell’area di lavoro, dando vita a un presidio pacifico. Sul posto è intervenuta la Digos per verificare la regolarità della protesta. In un primo momento è emersa la mancanza della comunicazione preventiva dello sciopero, successivamente regolarizzata grazie all’intervento di un rappresentante sindacale della Cgil presente sul luogo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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