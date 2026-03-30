Questa mattina, nel cantiere del tribunale di Ancona, alcuni operai hanno deciso di scioperare per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi negli ultimi tre mesi. La protesta si è svolta senza incidenti e senza ulteriori interventi da parte delle forze dell'ordine. La vertenza riguarda un gruppo di lavoratori che chiedono di ricevere quanto dovuto.

ANCONA – Protesta questa mattina nel cantiere del Tribunale dorico, dove un gruppo di operai ha incrociato le braccia per il mancato pagamento degli stipendi negli ultimi tre mesi. La mobilitazione è iniziata alle prime ore del giorno e si è protratta dalle 7 alle 11, con circa una ventina di lavoratori che si sono seduti a terra davanti al cancello esterno dell’area di lavoro, dando vita a un presidio pacifico. Sul posto è intervenuta la Digos per verificare la regolarità della protesta. In un primo momento è emersa la mancanza della comunicazione preventiva dello sciopero, successivamente regolarizzata grazie all’intervento di un rappresentante sindacale della Cgil presente sul luogo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Operai in sciopero al tribunale di Ancona: “Da tre mesi siamo senza stipendio”

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