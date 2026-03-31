Nel 2025, il Policlinico Universitario ha assistito più di 64.000 pazienti affetti da patologie oncologiche, continuando a incrementare i numeri rispetto agli anni precedenti. La struttura sanitaria si conferma come uno dei punti di riferimento per l’assistenza oncologica nella regione, con un numero di pazienti in costante aumento. I dati indicano una crescita stabile nel settore sanitario locale.

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli ha registrato nel 2025 l’assistenza a oltre 64.000 pazienti oncologici, confermando una crescita costante del settore sanitario laziale. Nell’Aula Brasca di Roma, lunedì 30 marzo 2026, è stata presentata la relazione annuale che evidenzia un incremento dell’attività pari al 6-7% rispetto all’anno precedente, con un flusso significativo di pazienti provenienti da fuori regione. Questi numeri non sono semplici statistiche ma rappresentano il battito cardiaco di un sistema sanitario che sta ridefinendo i confini della cura, trasformando dati freddi in storie di vita salvata e speranza concreta per migliaia di famiglie della capitale e delle province circostanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre 64.000 pazienti: il Gemelli ridefinisce l’oncologia nel 2025

Articoli correlati

Al Gemelli curati oltre 64 mila pazienti oncologici nel 2025, il 22% proviene da fuori regioneROMA (ITALPRESS) – Secondo i risultati del 2025, presentati nell’Aula Brasca del Policlinico Gemelli, a Roma, il Comprehensive Cancer Center (CCC)...

Sanita’: al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in...

Elisoccorso, la Regione celebra i 40 anni: nel 2025 quasi 3.000 pazienti e oltre 100 mila minuti di voloL'organizzazione oggi può contare su quattro elicotteri di ultima generazione e 278 piazzole di atterraggio e decollo su tutto il territorio Da quel...