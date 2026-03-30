Al Gemelli curati oltre 64 mila pazienti oncologici nel 2025 il 22% proviene da fuori regione

Nel 2025, presso il Policlinico Gemelli sono stati curati oltre 64.000 pazienti oncologici, di cui il 22% proveniva da fuori regione. I dati sono stati illustrati in un incontro nell’Aula Brasca dell’istituto, che ha confermato l’afflusso di un numero consistente di pazienti provenienti da diverse aree del paese. La struttura ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per le terapie oncologiche.

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i risultati del 2025, presentati nell’Aula Brasca del Policlinico Gemelli, a Roma, il Comprehensive Cancer Center (CCC) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS conferma di essere una solida realtà mostrando la propria crescita nel panorama oncologico italiano. Sono oltre 64 mila i pazienti curati lo scorso anno, in aumento del 6-7%. Durante l’incontro sono state presentate, oltre ai risultati, anche le attività del Comprehensive Cancer Center che, secondo i numeri per cui circa 1 paziente su 5 proviene da fuori Lazio, conferma la propria presenza tra le principali realtà ospedaliere del Paese nella cura e nella ricerca sui tumori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Sanita’: al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in... Elisoccorso, la Regione celebra i 40 anni: nel 2025 quasi 3.000 pazienti e oltre 100 mila minuti di voloL'organizzazione oggi può contare su quattro elicotteri di ultima generazione e 278 piazzole di atterraggio e decollo su tutto il territorio Da quel...