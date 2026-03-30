Dal 14 giugno 1986, quando è stata attivata la prima base di elisoccorso regionale all’Ospedale Maggiore di Bologna, sono trascorsi quarant’anni. Nel 2025, il servizio ha trasportato quasi 3.000 pazienti e totalizzato oltre 100.000 minuti di volo. La Regione celebra questa ricorrenza, ricordando l’evoluzione di un servizio fondamentale per il soccorso sanitario.

L'organizzazione oggi può contare su quattro elicotteri di ultima generazione e 278 piazzole di atterraggio e decollo su tutto il territorio Da quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Elisoccorso, la Regione celebra i 40 anni: nel 2025 quasi 3.000 pazienti e oltre 100 mila minuti di volo

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