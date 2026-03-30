Sanita’ | al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025

Nel 2025, il Comprehensive Cancer Center del Gemelli a Roma ha assistito oltre 64 mila pazienti affetti da patologie oncologiche. La struttura, parte della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, si occupa di diagnosi, cura e ricerca nel settore oncologico, offrendo servizi specialistici a un'ampia utenza proveniente da diverse regioni. Il centro rappresenta uno dei principali punti di riferimento in Italia per la cura dei tumori.

Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in costante crescita nel panorama oncologico italiano, avendo curato oltre 64 mila pazienti nel corso dello scorso anno, con un incremento del 6-7 per cento rispetto all’anno precedente. È interessante notare che circa un paziente su cinque proviene da fuori Lazio. Questi sono alcuni dei dati presentati oggi, lunedì 30 marzo, a Roma, nell’Aula Brasca della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in occasione della presentazione delle attività e dei risultati del Ccc del Policlinico Gemelli, che si distingue come una delle principali realtà ospedaliere del Paese nella cura e nella ricerca sui tumori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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