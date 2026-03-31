Il 31 marzo, Martedì Santo, è il giorno in cui Gesù predice il tradimento e il rinnegamento da parte dei suoi amici più stretti. Questa giornata è associata a eventi in cui Gesù comunica ciò che accadrà nelle ore successive, evidenziando le azioni di alcuni discepoli in momenti cruciali della sua vicenda.

Il Martedì Santo è giorno dedicato a riflettere sul tradimento e sul rinnegamento che Gesù predice e poi subirà da parte dei suoi amici più stretti. È il Signore stesso che annuncia che si verificheranno e lo fa mentre è a tavola con i suoi discepoli, come ci narra il Vangelo di Giovanni 13, 21 – 33; 36 – 38. Nel Martedì Santo è dato uno sguardo all’evento da cui prenderà avvio la Passione che poi verà approfondita nei giorni successivi della Settimana Santa. L’evangelista Giovanni descrive Gesù come turbato e narra che mentre era a mensa con i suoi discepoli ad un certo punto dà questo annuncio: “In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 31 marzo, Martedì Santo: Gesù annuncia il tradimento e il rinnegamento dei suoi amici

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