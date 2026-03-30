Oggi 30 marzo Lunedì Santo | il profumo della gratitudine di Maria di Betania che unge i piedi di Gesù

Oggi, nel Lunedì Santo, si ricorda il gesto di Maria di Betania che unge i piedi di Gesù con profumo. L’episodio si svolge a Betania e coinvolge un atto di umiltà e amore. Questo evento precede la Passione, sottolineando il significato simbolico del dono e della cura nel contesto della settimana sacra.

In questo Lunedì Santo, sostiamo a Betania insieme a Maria. Con un gesto di umiltà e amore infinito, l’unzione dei piedi di Gesù ci insegna il valore del dono gratuito e della cura, preparandoci alla Passione del Signore. Oggi, 30 marzo, è Lunedì Santo, il secondo giorno di questa Settimana Santa. Si tratta di un giorno di preghiera e riflessione, in cui non c’è la celebrazione obbligatoria di santi del calendario generale. Qui avviene un episodio su cui la liturgia chiede di soffermare la riflessione: il gesto di Maria, sorella di Lazzaro, che unge i piedi del Signore con un unguento molto prezioso. Il Lunedì Santo è perciò considerato il giorno dell’amicizia, ma anche per meditare sulla gratuità dell’amore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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