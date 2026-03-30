Almanacco | Martedì 31 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da modenatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 marzo è il 90° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 275 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di San Beniamino e si ricorda il proverbio di marzo che dice

Martina Hingis diventa la più giovane numero uno del tennis nella storia di questo sport, all'età di 16 anni: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Martedì 31 Marzo è il 90° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell'anno. 1917 – Gli Stati Uniti prendono possesso delle Isole Vergini Americane dietro il pagamento di 25 milioni di dollari alla Danimarca 1930 – Istituzione del Codice Hays nel cinema: imporrà nei successivi quarant'anni rigide regole comportamentali nel trattamento di temi come sesso, crimine, religione e violenza 1986 - Un Boeing 727 messicano diretto a Puerto Vallarta... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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