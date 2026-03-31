Nuovo presidente ANDI Belluno | formazione per colmare il vuoto

Il 25 marzo 2026, è stato ufficialmente nominato il nuovo presidente dell’ANDI Belluno, con un mandato pluriennale fino al 2029. La nomina è stata comunicata attraverso un documento ufficiale e rappresenta il passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo leader dell’associazione. Tra le prime iniziative annunciata, la volontà di puntare sulla formazione per colmare eventuali lacune nel settore.