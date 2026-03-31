Nuovo presidente ANDI Belluno | formazione per colmare il vuoto
Il 25 marzo 2026, è stato ufficialmente nominato il nuovo presidente dell’ANDI Belluno, con un mandato pluriennale fino al 2029. La nomina è stata comunicata attraverso un documento ufficiale e rappresenta il passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo leader dell’associazione. Tra le prime iniziative annunciata, la volontà di puntare sulla formazione per colmare eventuali lacune nel settore.
Nicola Gallo ha assunto la presidenza dell’ANDI Belluno il 25 marzo 2026, portando con sé un mandato che si estende fino al 2029. Il nuovo presidente, odontoiatra di 41 anni con studio a Longarone, subentra ad Alessandro Perini, che mantiene un ruolo attivo come vicepresidente. La sezione conta attualmente 116 iscritti e punta su una strategia basata sulla continuità operativa e sull’introduzione di nuove energie professionali. L’obiettivo primario del nuovo consiglio provinciale è affrontare la carenza di personale qualificato nel settore odontoiatrico locale. La priorità assoluta risiede nell’organizzazione di corsi formativi per assistenti di studio (ASO) direttamente sul territorio bellunese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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