Lombardia 23mila senza medico di base | M5S raccoglie firme per un piano urgente e colmare il vuoto assistenziale

In Lombardia, 23 mila persone sono senza medico di base, una situazione causata dalla carenza di medici disponibili. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di raccogliere firme per chiedere un intervento rapido e risolvere il problema. La regione non riesce a garantire assistenza a tutti i cittadini, soprattutto nelle zone più remote. La petizione mira a spingere le autorità a trovare soluzioni immediate. I cittadini coinvolti condividono preoccupazioni e aspettative per un servizio sanitario più efficiente. La mobilitazione continua per ottenere risposte concrete.

Emergenza medici di base in Lombardia: il M5S lancia la raccolta firme e punta il dito contro la Regione. La carenza di medici di base in Lombardia spinge il Movimento 5 Stelle a intensificare la sua azione di sensibilizzazione con banchetti informativi e una raccolta firme indirizzata al Presidente Attilio Fontana. L’obiettivo è sollecitare interventi strutturali per garantire l’assistenza sanitaria a oltre 23.000 cittadini, soprattutto nelle aree più vulnerabili dell’ASST Melegnano Martesana, dove la situazione è definita critica. I banchetti si sono tenuti sabato 18 febbraio a Lacchiarella e Noviglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Siniscola: ASCoT colma il vuoto di medici di base, nuova assistenza sanitaria per i residenti senza medico curante.A Siniscola, nel Nuorese, la ASL 3 di Nuoro ha aperto un nuovo servizio ASCoT (Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale) per garantire assistenza sanitaria ai cittadini senza medico di base, rispondendo così alla carenza di medici di famiglia che da mesi crea disagi e lunghe attese.

emergenza medici di base, m5s continua mobilitazione: raccolta firme e banchetti informativi a lacchiarella e noviglioIl Movimento 5 Stelle ha organizzato una serie di banchetti e una raccolta firme a Lacchiarella e Noviglio, in risposta all’emergenza medici di base.

