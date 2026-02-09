Zichichi il presidente dell’ARS Galvagno | Lascia un vuoto che sarà difficile colmare

Erice piange la scomparsa di Antonino Zichichi, uno dei più importanti scienziati e figure culturali della Sicilia. La notizia ha colpito tutti, lasciando un vuoto difficile da riempire. Zichichi, stimato per il suo contributo alla fisica e alla comunità locale, era considerato un punto di riferimento. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e cittadini che lo ricordano come un esempio di dedizione e passione.

Erice in Lutto: La Scomparsa di Antonino Zichichi, un Pilastro della Scienza e della Cultura Siciliana. La comunità scientifica e l'isola di Sicilia piangono la scomparsa di Antonino Zichichi, avvenuta oggi, 9 febbraio 2026. La notizia ha destato profondo cordoglio, come sottolineato dal presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che ha parlato di un vuoto incolmabile. Zichichi, figura di spicco nel panorama della fisica, ha lasciato un'eredità significativa non solo nel campo della ricerca, ma anche nella promozione della cultura e del sapere in Sicilia. Galvagno, in una nota diffusa nella mattinata, ha evidenziato come Zichichi abbia trasformato Erice, in provincia di Trapani, in un centro di eccellenza internazionale. Zichichi, il presidente dell'ARS Galvagno: Lascia un vuoto che sarà difficile colmareIl vuoto che lascia sarà difficile da colmare. Lo afferma, in una nota, il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. (ITALPRESS). E' morto Antonino Zichichi, il fisico di fama internazionale si era formato a PalermoAveva 96 anni. Si era laureato nell'ateneo di viale delle Scienze. A lui si deve anche la fondazione del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, a Erice, città dove era nato ... Dal 1977 al 1982 è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel 1978 è stato anche eletto presidente della Società Europea di Fisica

