Carabinieri sotto pressione | mancano oltre 10mila unità si valuta riserva volontaria per colmare il vuoto operativo

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che mancano più di 10.000 agenti, una perdita causata dal pensionamento di molti militari negli ultimi anni. La carenza ha portato a un aumento dei turni e a difficoltà operative nelle zone più a rischio. Per tentare di colmare il vuoto, si valuta l’attivazione di una riserva volontaria tra i militari in congedo. La situazione mette sotto pressione le forze di sicurezza e aumenta le preoccupazioni tra cittadini e operatori. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Carabinieri, l'Allarme Mancanza di Personale: Quasi 10.200 Unità in Carenza. Roma, 19 febbraio 2026 – L'Arma dei Carabinieri si trova ad affrontare una sfida significativa: una carenza di circa 10.200 unità, pari all'8,5% della forza organica prevista. Il dato, reso noto dal comandante generale Salvatore Luongo durante l'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri, solleva preoccupazioni sull'operatività e sull'efficacia dell'istituzione nel garantire la sicurezza sul territorio nazionale. La situazione spinge alla ricerca di soluzioni innovative per sostenere un carico di lavoro in costante aumento.

