Nuovi orari tra pro e contro | Scuola d’estate troppo caldo

Gli studenti della terza D della scuola secondaria di primo grado di San Bartolomeo in Bosco hanno realizzato un'inchiesta sugli orari scolastici e le nuove proposte, concentrandosi anche sulla scuola d’estate. La loro analisi include i pro e i contro delle modifiche, con particolare attenzione alle temperature elevate durante il periodo estivo. Il reportage sarà pubblicato sulle pagine dedicate al campionato di giornalismo.

I cronisti della classe 3ª D della secondaria di primo grado di San Bartolomeo in Bosco propongono, per le pagine del campionato di giornalismo, la loro inchiesta su orari scolastici e novità. Sono seguiti dalla prof Antonella Grieco. Revisione del calendario scolastico: cosa ne pensano gli alunni?. Dal ministero del turismo è emersa un’idea destinata a far discutere. A proposito della gestione delle vacanze, è stata proposta l’iniziativa di ridurre di dieci giorni i tre mesi di ferie estive, per introdurli in maniera più omogenea nell’arco dell’anno scolastico. Questa modalità è già adottata in altri Stati dell’Europa (Germania, Francia, Danimarca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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