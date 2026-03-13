Parcheggio della scuola a uso pubblico nuovi orari dopo la revoca dell' ordinanza

Il parcheggio pubblico situato nella scuola di Arienzo in località Crisci ha cambiato gli orari di utilizzo dopo la revoca dell’ordinanza sindacale che ne regulate la sosta. La decisione è stata ufficializzata recentemente e ora gli utenti devono attenersi alle nuove disposizioni. La modifica riguarda esclusivamente l’orario di accesso e di sosta nel parcheggio.

Revocata l’ordinanza sindacale con cui è stata regolamentata la sosta in uno spazio di pertinenza della scuola in località Crisci ad Arienzo. Quindi il sindaco Giuseppe Guida, in autotutela, ha disposto la revoca dell’ordinanza con una rimodulazione dell’utilizzo dell’area. Dopo la revoca, infatti, la giunta ha deciso che il parcheggio resterà a uso del personale scolastico dalle 8,30 alle 15,30 mentre nelle altre ore sarà di uso pubblico con 18 stalli disponibili (16 liberi, 1 riservato ai disabili e 1 rosa). “Noi sempre vicino ai genitori e non vicino a chi usa il proprio ruolo per altro”, commenta Guida. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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