Aereoporto di Genova nuovi voli in arrivo per l' estate | giorni e orari

All’aeroporto di Genova arrivano buone notizie per i viaggiatori. Dopo la novità del volo diretto tra Genova e Roma, operativo da febbraio con Aeroitalia, in vista dell’estate l’aeroporto annuncia altre rotte. Nei prossimi mesi partiranno voli per la Sardegna, sempre gestiti dalla stessa compagnia. La programmazione è già pronta, con orari e giorni da segnare in agenda.

Dopo l'inaugurazione del nuovo volo Genova-Roma, la prossima estate sono previsti altri due collegamenti con la Sardegna I nuovi voli sono stati svelati oggi, lunedì 9 febbraio, nell'ambito della presentazione della nuova base operativa di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo, un investimento significativo per la compagnia del Nord ovest d'Italia. A Genova sono basati due aeromobili e vengono impiegati circa venti membri di equipaggio, per un servizio dedicato con Atr 72-600 da 68 posti. Per la stagione estiva, Aeroitalia potenzierà i collegamenti tra la Liguria e la Sardegna, introducendo due nuove rotte: Genova-Alghero e Genova-Olbia.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Roma

L'aeroporto di Genova amplia le sue rotte con l'introduzione di nuovi voli, offrendo più opzioni di collegamento con Roma.

Ryanair ha annunciato le sue rotte estive 2026 da Genova, con prezzi a partire da 29,99 euro.

Ultime notizie su Genova Roma

