Aereoporto di Genova nuovi voli in arrivo per l' estate | giorni e orari

All’aeroporto di Genova arrivano buone notizie per i viaggiatori. Dopo la novità del volo diretto tra Genova e Roma, operativo da febbraio con Aeroitalia, in vista dell’estate l’aeroporto annuncia altre rotte. Nei prossimi mesi partiranno voli per la Sardegna, sempre gestiti dalla stessa compagnia. La programmazione è già pronta, con orari e giorni da segnare in agenda.
Dopo l'inaugurazione del nuovo volo Genova-Roma, la prossima estate sono previsti altri due collegamenti con la Sardegna I nuovi voli sono stati svelati oggi, lunedì 9 febbraio, nell'ambito della presentazione della nuova base operativa di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo, un investimento significativo per la compagnia del Nord ovest d'Italia. A Genova sono basati due aeromobili e vengono impiegati circa venti membri di equipaggio, per un servizio dedicato con Atr 72-600 da 68 posti. Per la stagione estiva, Aeroitalia potenzierà i collegamenti tra la Liguria e la Sardegna, introducendo due nuove rotte: Genova-Alghero e Genova-Olbia.🔗 Leggi su Genovatoday.it
