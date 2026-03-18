10 giorni di vacanza in meno in estate? Genitori in protesta perché nelle aule fa troppo caldo E siamo a Marzo

I genitori protestano perché nelle aule scolastiche fa troppo caldo e chiedono che siano ridotti i giorni di vacanza estivi di circa dieci, con la proposta di distribuire le pause nel resto dell’anno scolastico. La questione riguarda la durata delle vacanze estive e le temperature all’interno delle scuole, mentre siamo ancora a marzo. La discussione coinvolge direttamente le famiglie e le istituzioni scolastiche.

Ridurre le vacanze estive di circa dieci giorni e redistribuire le pause nel corso dell’anno scolastico. È l’ipotesi avanzata dalla ministra del Turismo Daniela Santanché durante il Forum internazionale del turismo di Milano, rilanciata da la Repubblica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati 10 giorni in meno di vacanze estive per incentivare il turismo fuori stagione: aule forno, ma più possibilità di viaggiare. I pro e i controIn Italia le vacanze scolastiche sono concentrate quasi esclusivamente durante l’estate. Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di FrosinoneIl rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia si sta trasformando in un caso politico e sindacale nelle scuole superiori del capoluogo ciociaro. Approfondimenti e contenuti su 10 giorni di vacanza in meno in estate... Discussioni sull' argomento Centri estivi, Case vacanza e Dote Scuola: le scadenze per i genitori di Milano per la primavera 2026; Quando chiudono le scuole per le vacanze di Pasqua 2026, le date regione per regione con una brutta notizia; Bloccati a Dubai, odissea a lieto fine: Rientrati con i genitori anziani . Ma non ci siamo mai sentiti soli; Iscrizioni centri estivi Milano 2026: date, turni e scadenze per le case vacanza del Comune. Il 15 marzo Open Day al Parco Trotter. Calendario scolastico, come può cambiare? Dieci giorni di vacanze estive in meno (e le Regioni sceglieranno come ridistribuirli), la proposta della SantanchèOgni Regione potrebbe decidere autonomamente come distribuire le vacanze scolastiche durante l'anno. E' la novità emersa dalla proposta della ministra del turismo Daniela Santanché che qualche giorno ... ilmessaggero.it #TemptationIsland: #SimoneMargagliotti si scusa (di nuovo) pubblicamente con #SoniaBarrile. Simone Margagliotti ci riprova. Da quando lui è Sonia Barrile sono diventati genitori del piccolo Gabriel l’uomo non perde occasione per confermare che farà qualsi - facebook.com facebook #dimartedi La Russa incontrerà la Famiglia nel bosco, Renzi: "Che sfiga cosmica 'sti genitori..." x.com