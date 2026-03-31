La Guardia di Finanza di Pistoia svolge attività che vanno oltre la semplice lotta all’evasione fiscale. Il suo intervento si estende dalla pianura alle zone montuose dell’Appennino, con controlli sui fondi destinati al Pnrr e operazioni di soccorso su ghiaccio. Le sue funzioni comprendono anche il contrasto ai reati fiscali e altre forme di illegalità economica.

Pistoia, 31 marzo 2026 – La Guardia di Finanza di Pistoia non è solo lotta all’evasione. È un corpo che opera dalla piana fino alle vette dell’Appennino, che monitora i fondi del Pnrr e salva vite sul ghiaccio. A guidarla è il colonnello Gerardo Mastrodomenico, che in questa intervista delinea una fotografia precisa — e per certi versi sorprendente — del territorio. Guardia di Finanza, intervista al colonnello Gerardo Mastrodomenico Comandante, come si struttura oggi la Guardia di Finanza in provincia di Pistoia? “Siamo una polizia economica e finanziaria a tutto tondo, parte integrante del sistema di sicurezza nazionale. Oltre alle storiche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non solo lotta all’evasione. Dai reati fiscali ai soccorsi. Come cambia il contrasto all’illegalità economica

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