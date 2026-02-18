Rotondi contrasto ai reati ambientali | denunciato un imprenditore

Rotondi, un imprenditore è stato denunciato dopo che i carabinieri forestali hanno scoperto irregolarità nelle sue attività, legate a reati ambientali e lavoro nero. Durante un controllo nel suo stabilimento, situato nel centro del paese, sono stati trovati materiali di scarto non smaltiti correttamente e dipendenti senza contratto. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per fermare pratiche illegali e proteggere l’ambiente locale.

Nello specifico gli operanti accertavano che l’attività veniva esercitata in assenza di autorizzazione unica ambientale ed in assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Inoltre i militari riscontravano la presenza di lavoro sommerso e la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali motivi venivano elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 50.000 euro. Infine si procedeva al sequestro di alcuni forni adibiti a verniciatura ed al sequestro di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati oltre alla sospensione dell’attività. I controlli continueranno senza sosta a tutela della collettività e dell’ambiente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Contrasto ai reati ambientali, denunciato titolare di un'officina meccanica a Monteforte Irpino Casalbore, contrasto ai reati ambientali: denunciato il titolare 40enne di un'officinaNel quadro delle operazioni di controllo ambientale disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, sono stati intensificati i controlli nel settore delle aziende meccatroniche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Reati ambientali, approvata la direttiva Ue contro l'inquinamento: cosa cambiaL'intervento normativo, ha sottolineato un comunicato diffuso da Palazzo Chigi, ha voluto rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell'accresciuta rilevanza dei ... tg24.sky.it Il nero, si sa, va su tutto… ma dev’essere nero nero però. Perché è il contrasto perfetto a rendere ogni immagine un piccolo capolavoro. Col la tv LG 48" OLED 4K Smart avrai neri ultra profondi, colori vividi, e immagini che respirano. E con la promo WOW di E facebook