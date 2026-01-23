Nel 2025, la Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, composta dai comuni di Savignano, Borghi, Sogliano e Roncofreddo, ha intensificato gli sforzi nella lotta ai reati ambientali. Il report evidenzia le attività svolte e i progressi raggiunti in questo ambito, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nella tutela dell’ambiente.

Il 2025 ha visto la Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare dei comuni di Savignano, Borghi, Sogliano e Roncofreddo impegnata in maniera significativa su più fronti. Un focus rilevante è stato dedicato al contrasto dell’ abusivismo nel settore della gestione dei rifiuti speciali. Sono stati fermati e controllati 67 autocarri che trasportavano rifiuti. In 8 casi, a fronte di situazioni di assoluto abusivismo, i mezzi sono stati sequestrati e i trasportatori denunciati. In 4 casi, in applicazione della normativa vigente introdotta dallo scorso agosto, è stato disposto anche il ritiro della patente di guida al conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai reati ambientali, il report

Difesa del mare e lotta ai reati ambientali: Medaglia d’Oro al maresciallo Antonino Campisi, da Avola oggi in servizio a LivornoIl Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera premia l’impegno nella tutela ambientale.

Casalbore, contrasto ai reati ambientali: denunciato il titolare 40enne di un'officinaNel quadro delle operazioni di controllo ambientale disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, sono stati intensificati i controlli nel settore delle aziende meccatroniche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Difesa del mare e lotta ai reati ambientali Medaglia d’Oro al maresciallo Antonino Campisi

Argomenti discussi: Tutela penale dell'ambiente: approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1203; Tutela penale dell’ambiente, nuovi reati e sanzioni; L’Italia rafforza la lotta ai reati ambientali: più pene e controlli; Lotta ai reati ambientali, il report.

Reati ambientali, approvata la direttiva Ue contro l'inquinamento: cosa cambiaL'intervento normativo, ha sottolineato un comunicato diffuso da Palazzo Chigi, ha voluto rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell'accresciuta rilevanza dei f ... tg24.sky.it

L’Italia ha (quasi) recepito la direttiva europea contro i reati ambientaliL'Italia ha quasi recepito la direttiva europea sulla tutela dell'ambiente, risalente al 2024: un passo avanti ma sanzioni ancora esigue ... lifegate.it

LOTTA AI #REATI #Controlli, #prevenzione e grandi eventi: i numeri della #sicurezza #Arresti, #sequestri, #servizi ad alto impatto e sicurezza informatica: il #Questore #Patruno presenta l’attività annuale della Polizia di Stato in provincia di #Ravenna Circa du - facebook.com facebook