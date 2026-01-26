Moschiano contrasto ai reati ambientali | denunciate due persone

Durante controlli mirati alla tutela ambientale, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in collaborazione con l’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà due persone all’Autorità Giudiziaria. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali a Moschiano, contribuendo a preservare il territorio e a rafforzare l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dell’ambiente.

Nello specifico, l'attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un fondo sito nel comune di Moschiano (AV) ed il proprietario di un escavatore, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad alto rischio frane nonché rientrante nel perimetro del sito di interesse comunitario (S.I.C.) denominato "Monti di Lauro", realizzavano una pista in terra battuta di circa 150 metri e profonda circa 100 metri, il tutto in assenza delle previste autorizzazioni. A luce delle irregolarità riscontrate, i due soggetti venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di "distruzione o deturpamento di bellezze naturali" ed "abusivismo edilizio in aree vincolate".

