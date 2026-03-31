Non abbiam bisogno di parole la sordità oltre finzioni e stereotipi | su Netflix il debutto da attrice di Sarah Toscano

Su Netflix è stato presentato il debutto come attrice di Sarah Toscano, con il progetto intitolato “Non abbiam bisogno di parole”. L’attore e regista Luca Ribuoli ha commentato che il lavoro non si tratta di un remake classico, ma di una rivisitazione originale che permette di interpretare e correggere il testo di partenza. Il film affronta temi legati alla sordità, superando finzioni e stereotipi.

Milano – “ Non un semplice remake, ma una rilettura originale. Rifare qualcosa dà questa possibilità – spiega Luca Ribuoli –: la possibilità di rileggere, di correggere”. Una rilettura, allora. E con una direzione chiara, con un’ambizione precisa: “ Abbiamo cercato di creare le condizioni perché ogni elemento contribuisse a un senso di verità – scandisce Mario Gianani –. La scelta di coinvolgere Emilio e Carola Insolera e Antonio Iorillo, che sono degli attori sordi, non è stata solo artistica, ma parte del linguaggio del film, che si costruisce anche attraverso corpi, ritmi e modalità espressive spesso poco rappresentate sullo schermo”. Sarah Toscano: “Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Non abbiam bisogno di parole”, la sordità oltre finzioni e stereotipi: su Netflix il debutto da attrice di Sarah Toscano Articoli correlati Sarah Toscano diventa attrice, il debutto nel film Non abbiam bisogno di paroleDopo aver conquistato il cuore della GenZ ad Amici e aver illuminato il palco del Festival di Sanremo nel 2025 con la sua Amarcord, Sarah Toscano... Sarah Toscano: “Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare”. Il debutto nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ su NetflixMilano, 30 marzo 2026 – Un remake del film francese 'La famiglia Belier'? Riduttivo. Sarah Toscano debutta su Netflix con Non abbiam bisogno di paroleNel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.