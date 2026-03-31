Non abbiam bisogno di parole la sordità oltre finzioni e stereotipi | su Netflix il debutto da attrice di Sarah Toscano
Su Netflix è stato presentato il debutto come attrice di Sarah Toscano, con il progetto intitolato “Non abbiam bisogno di parole”. L’attore e regista Luca Ribuoli ha commentato che il lavoro non si tratta di un remake classico, ma di una rivisitazione originale che permette di interpretare e correggere il testo di partenza. Il film affronta temi legati alla sordità, superando finzioni e stereotipi.
Milano – “ Non un semplice remake, ma una rilettura originale. Rifare qualcosa dà questa possibilità – spiega Luca Ribuoli –: la possibilità di rileggere, di correggere”. Una rilettura, allora. E con una direzione chiara, con un’ambizione precisa: “ Abbiamo cercato di creare le condizioni perché ogni elemento contribuisse a un senso di verità – scandisce Mario Gianani –. La scelta di coinvolgere Emilio e Carola Insolera e Antonio Iorillo, che sono degli attori sordi, non è stata solo artistica, ma parte del linguaggio del film, che si costruisce anche attraverso corpi, ritmi e modalità espressive spesso poco rappresentate sullo schermo”. Sarah Toscano: “Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Sarah Toscano debutta su Netflix con Non abbiam bisogno di paroleNel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.