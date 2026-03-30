Oggi a Milano è stato presentato il film “Non abbiam bisogno di parole”, che segna il debutto come attrice di Sarah Toscano. Il film è diretto da Luca Ribuoli e vede la partecipazione di Serena Rossi. La pellicola sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 3 aprile.

Nel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino. A differenza dei genitori, Eletta (Sarah Toscano) è una persona udente, e scopre di avere una voce straordinaria. Quando la sua maestra di canto (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un’audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà, ma a un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia. Non abbiamo bisogno di parole è un film Netflix prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, e PiperFilm in collaborazione con Circle One. Il film è tratto da “LA FAMILLE BELIER” (regia di Eric Lartigau e scritto da Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Eric Lartigau e Thomas Bidegain, da un’idea originale di Victoria Bedos). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sarah Toscano debutta su Netflix con Non abbiam bisogno di parole

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