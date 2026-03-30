Sarah Toscano | Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare Il debutto nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ su Netflix

Sarah Toscano ha annunciato di aver trovato la sua passione nel cinema e di voler proseguire in questa strada. La sua prima interpretazione è nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’, disponibile su Netflix. La pellicola racconta la storia di un'adolescente udente in una famiglia di sordi, e riprende il tema di un celebre film francese, pur presentando una narrazione originale.

Milano, 30 marzo 2026 – Un remake del film francese 'La famiglia Belier'? Riduttivo. Certo, la storia è la stessa: un'adolescente unica udente in una famiglia di sordi, divisa tra l'amore per il canto e la devozione ai genitori e al fratello. Ma 'Non abbiam bisogno di parole' - in arrivo il 3 aprile su Netflix - è molto più del suo originale. Nella produzione italiana – protagonista la cantante Sarah Toscano, 20 anni, già vincitrice di Amici e sul palco di Sanremo, qui al suo debutto cinematografico – non ci sono attori che si fingono sordi, ma artisti realmente non udenti: Antonio Iorillo, Emilio e Carola Insolera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sarah Toscano: “Mi sono innamorata del cinema e vorrei continuare”. Il debutto nel film ‘Non abbiam bisogno di parole’ su Netflix Una raccolta di contenuti su Sarah Toscano Sarah Toscano diventa attrice, il debutto nel film Non abbiam bisogno di paroleDopo aver conquistato il cuore della GenZ ad Amici e aver illuminato il palco del Festival di Sanremo nel 2025 con la sua Amarcord, Sarah Toscano... Leggi anche: Sarah Toscano è Eletta nel film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”: di cosa parla Sarah Toscano debutta su Netflix con Non abbiam bisogno di paroleNel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino. Sarah Toscano arriva a Roma per il suo concerto al Largo Venue