Dopo aver conquistato il cuore della GenZ ad Amici e aver illuminato il palco del Festival di Sanremo nel 2025 con la sua Amarcord, Sarah Toscano è pronta per una nuova, emozionante sfida: ad aprile debutta come attrice protagonista nel film Non abbiam bisogno di parole, con un ruolo che l'ha messa alla prova, anche umanamente parlando. Sarah diventa Eletta e si trova di fronte a un bivio Non abbiam bisogno di parole è il remake italiano del pluripremiato La Famiglia Bélier, film del 2014 diretto da Éric Lartigau. Qui Sarah Toscano interpreta Eletta, una ragazza che vive una quotidianità fatta di silenzi e gesti d'amore: è l'unica udente in una famiglia di persone sorde ed è sempre lei a dare "voce" ai genitori e al fratello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Toscano diventa attrice, il debutto nel film Non abbiam bisogno di parole

"Non abbiam bisogno di parole", il primo film con Sarah Toscano attrice: il trailer e quando esceLe primissime immagini e la data di uscita del nuovo lungometraggio che vede il debutto della giovane popstar italiana alla recitazione È una delle...

Leggi anche: Sarah Toscano diventa attrice del film Netflix ‘Non abbiamo bisogno di parole’, quando esce e trama

Sarah Toscano racconta il suo debutto d'attrice nel film ''Non abbiam bisogno di parole''.

Aggiornamenti e notizie su Sarah Toscano.

Argomenti discussi: Sarah Toscano debutta come attrice nel remake di un film da Oscar: canta e recita da protagonista.

Sarah Toscano debutta su Netflix con il film Non abbiam bisogno di paroleLa cantante arriva su Netflix con il suo primo ruolo di attrice. Tutto quello che c'è da sapere su questo debutto televisivo molto atteso dai fan ... iodonna.it

Sarah Toscano debutta come attrice nel remake di un film da Oscar: canta e recita da protagonistaLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. Netflix ha diffuso il primo trailer di Non abbia ... libero.it