Nella giunga delle attese | Firenze in viaggio con il popolo degli autobus | Disagi continui Ecco le linee più sofferenti

A Firenze sono segnalati frequenti disagi nel trasporto pubblico, con alcune linee che presentano ritardi e problemi ricorrenti. Un esempio riguarda un’ottantaquattrenne che ha dovuto attendere circa un’ora e mezza un autobus, evidenziando le difficoltà vissute quotidianamente dagli utenti. Le segnalazioni si concentrano principalmente su alcune tratte considerate più soggette a problemi di puntualità e affidabilità.

Firenze, 31 marzo 2026 – Il caso dell’84enne costretta ad aspettare un’ora e mezza il bus che ha saltato tre corse di notte, senza nemmeno una panchina su cui sedersi ha fatto indignare la città dopo che il figlio – il presidente di Quartiere 2 Pierguidi che era con lei – ha denunciato il fatto sui social. Ma i fiorentini alle fermate non sono affatto stupiti: ritardi geologici e terne se non cinquine di corse saltate non sono rari, affermano i più. Le linee più sofferenti? Proprio il 17, quello atteso da Pierguidi, è una di queste, così come le altre che attraversano da un capo all’altro la città, e in particolare quelle che passano da zone cantierizzate o dal centro, pieno di furgoni posteggiati nel mezzo delle strade strette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nella giunga delle attese: Firenze, in viaggio con il popolo degli autobus: “Disagi continui”. Ecco le linee più sofferenti Articoli correlati Prezzi delle case, Firenze tra le città in Italia con i maggiori rincari: ecco le zone più costoseFirenze, 8 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare toscano mostra nel 2025 un doppio volto. Guerra Ucraina, Mulè (FI): "Giunga dal Parlamento l'abbraccio del popolo italiano agli ucraini" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "I colleghi che mi affiancano in questo organismo hanno visto con i loro occhi e ascoltato con le loro... Alta velocità, sabotaggi: disagi in mezza Italia Linee ferroviarie Roma-Firenze e Roma-NapoliTreni e traffico ferroviario ad alta velocità oggi nell’Italia occidentale, da nord a subito.