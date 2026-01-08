Prezzi delle case Firenze tra le città in Italia con i maggiori rincari | ecco le zone più costose

Nel 2025, il mercato immobiliare di Firenze evidenzia un aumento dei prezzi delle case, posizionandosi tra le città italiane con i maggiori rincari. Mentre le compravendite registrano una leggera flessione, le quotazioni nelle zone più esclusive continuano a crescere in modo sostenuto, riflettendo le dinamiche di un mercato in evoluzione. Analizzare le aree più costose di Firenze permette di comprendere meglio le tendenze e le opportunità dell’attuale scenario immobiliare.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare toscano mostra nel 2025 un doppio volto. Da un lato una battuta d’arresto nelle compravendite, dall’altro una crescita sostenuta dei prezzi, soprattutto a Firenze. È quanto emerge dall’incrocio dei dati Omi dell’Agenzia delle Entrate e dalle analisi di Immobiliare.it Insights, che fotografano un settore ancora centrale nelle scelte di investimento delle famiglie, ma attraversato da dinamiche sempre più selettive. Compravendite in calo a Firenze. BGMERCATO IMMOBILIAREFOTO DE PASCALE Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, nel terzo trimestre 2025 le compravendite residenziali a Firenze sono diminuite del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

