Guerra Ucraina Mulè FI | Giunga dal Parlamento l' abbraccio del popolo italiano agli ucraini – Il video

Il deputato Mulè di Forza Italia ha espresso solidarietà agli ucraini, sottolineando la brutalità dell'aggressione russa. Durante un intervento, ha ricordato la sofferenza vissuta quotidianamente dalla popolazione ucraina e ha invitato il Parlamento a mostrare vicinanza. Mulè ha anche evidenziato come le testimonianze raccolte dai colleghi abbiano reso evidente il livello di violenza e distruzione nel paese. La richiesta di un messaggio di solidarietà si fa sempre più forte.

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "I colleghi che mi affiancano in questo organismo hanno visto con i loro occhi e ascoltato con le loro orecchie la crudeltà di un'aggressione che, quotidianamente, scuote e scava le coscienze del popolo ucraino. Siamo testimoni di quanto la violenza possa essere cieca e brutale, avendo osservato in televisione le macerie dell'albergo di Odessa, dove avevamo soggiornato poche settimane prima, devastato da un attacco missilistico russo, e pianto pochi mesi fa la morte del tenore Vladyslav Horai che, ironia del destino, ci aveva regalato, durante la nostra visita al Teatro dell'Opera di Odessa, l'aria del celeberrimo 'Nessun dorma', prima di andare a morire da volontario nelle trincee di Sumy. 🔗 Leggi su Open.online L’italiano filorusso in viaggio per l’Ucraina, e la risposta degli ucraini via socialUn’italiana con sensibilità filorussa si trova in viaggio verso l’Ucraina, desiderosa di trovare un momento di tranquillità prima di tornare a casa. Ucraina, 4 anni dall’invasione russa. La guerra nella voce degli ucrainiIl conflitto ha portato a un aumento delle difficoltà quotidiane per gli abitanti di Kiev, a causa delle continue tensioni e delle tensioni militari. Guerra Ucraina, Mulè (FI): Giunga dal Parlamento l'abbraccio del popolo italiano agli ucraini