Un guasto agli impianti ha causato disagi lungo le linee ferroviarie ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze, secondo quanto comunicato da Trenitalia. Gli operai hanno scoperto danni ai binari e alle apparecchiature di segnalazione, attribuibili a sabotaggi compiuti da persone non identificate. La situazione ha portato a ritardi e cancellazioni di diversi treni, creando caos tra i pendolari che devono trovare alternative di viaggio.

Treni e traffico ferroviario ad alta velocità oggi nell’Italia occidentale, da nord a subito. Stando alla comunicazione di Trenitalia si è trattato di danneggiamenti ad opera di ignoti per le linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Numerosi frecciarossa e frecciargento sono frascati da disagi da stamattina. L'articolo Alta velocità, sabotaggi: disagi in mezza Italia Linee ferroviarie Roma-Firenze e Roma-Napoli proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Alta velocità, sabotaggi: disagi in mezza Italia Linee ferroviarie Roma-Firenze e Roma-Napoli

Un gruppo di sabotatori ha provocato danni ai binari delle linee Alta Velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli, bruciando cavi vicino a Settebagni e Labico.

Due persone hanno sabotato i binari questa mattina, causando il rallentamento dei treni tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Treni in tilt, Salvini: Attentato; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza.

Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: disagi per migliaia di viaggiatoriI disagi maggiori ovviamente sono a carico dei viaggiatori: sul tabellone della Stazione Termini di Roma sono moltissimi i treni che registrano anche ritardi superiori a un'ora e ci sono anche alcune ... tgcom24.mediaset.it

Alta velocità, due sabotaggi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: Odiosi atti criminali contro l'ItaliaRallentamenti e soppressioni dei convogli si sono registrati sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze, mentre su un terzo episodio sono in corso delle verifiche ... affaritaliani.it

HRC Gourmeat propone diverse linee di carne nate ed allevate in Italia, come la Chianina, la Marchigiana, e la Fassona Piemontese. Quest'ultima ha una carne gustosa e viene considerata una delle carni migliori al mondo per le sue caratteristiche dietetiche facebook