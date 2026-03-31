Gennaro Gattuso, noto come “Ringhio”, è stato un calciatore e allenatore italiano. La sua collezione di orologi include anche pezzi di seconda mano. Nel 2026, per parlare di lui bisogna allontanarsi dal suo passato di calciatore e allenatore, caratterizzato da atteggiamenti intensi e un modo di giocare aggressivo. La sua figura si distingue anche per le scelte personali, come l’interesse per gli orologi di seconda mano.

Per scrivere di Gennaro “Rino” Gattuso, detto “Ringhio”, oggi, nel 2026, bisogna dimenticare per un attimo il sudore, le urla a squarciagola e quel modo quasi animale di mordere il campo che lo ha reso l’incubo di ogni trequartista d’Europa tra gli anni ’90 e i primi Duemila. O meglio: non dimenticarlo, ma osservarlo sotto una nuova luce, quella della maturità. Oggi, sulla panchina della Nazionale Italiana, Gattuso è il paradigma di un’evoluzione umana e professionale. È l’uomo che ha preso la “fame” della Calabria e la disciplina di Glasgow — dove si è formato calcisticamente prima di approdare al Milan — trasformandole in una filosofia che mescola empatia e rigore tattico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nella collezione di orologi di Gattuso c'è spazio anche per il secondo polso

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