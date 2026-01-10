Leo Messi ha nella sua collezione di orologi un Rolex bello e senza tempo

Leo Messi possiede una collezione di orologi di lusso, tra cui un Rolex dal design classico e senza tempo. Oltre alla sua carriera sportiva, il calciatore si distingue anche per il suo stile raffinato e l’attenzione ai dettagli. Tra i pezzi preziosi che arricchiscono la sua collezione, il Rolex rappresenta un esempio di eleganza discreta e qualità duratura.

Leo Messi, oltre a essere il miglior calciatore di sempre, ha anche qualcosa che molti gli invidiano: una delle collezioni di orologi di lusso più incredibili al mondo. Anche se non sembra seguire molto le mode, l'argentino è un grande appassionato di segnatempo e ogni sua apparizione pubblica fa parlare di sé per i modelli che sceglie di indossare. Nel 2025 ce n'è stato uno che si è distinto dagli altri grazie a un design davvero speciale: meraviglioso, e allo stesso tempo intramontabile. Si tratta del Rolex Land-Dweller. Lanciato lo scorso aprile, è stato considerato la novità più importante nel campo dell'orologeria degli ultimi anni.

