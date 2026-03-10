Ryan Gosling ha recentemente indossato il nuovo TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer, uno degli orologi lanciati nel 2026. L’attore è noto per essere spesso associato al marchio, che ha scelto di portare con sé in diverse occasioni pubbliche. La presenza di Gosling con questo modello ha attirato l’attenzione di appassionati e media specializzati nel settore degli orologi di lusso.

Da quando Ryan Gosling è entrato nell’universo TAG Heuer, non ha praticamente mai sbagliato un colpo — almeno quando si parla di orologi. L’attore canadese non si è limitato a indossare alcuni dei segnatempo della maison sul grande schermo: il suo Ken in Barbie, per esempio, ne sfoggiava addirittura tre diversi. Un dettaglio che gli appassionati non si sono certo lasciati sfuggire. Ma il punto è che la sintonia tra Gosling e TAG Heuer va ben oltre il set. Anche lontano dai riflettori, l’attore continua a scegliere e interpretare alcuni dei modelli più interessanti del brand, contribuendo — con il suo stile rilassato e impeccabile — a rafforzarne il fascino contemporaneo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ryan Gosling ha già al polso una delle novità di orologi del 2026: il TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer

