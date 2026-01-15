Swatch presenta una nuova collezione di orologi, caratterizzata da design moderni e raffinati. Pensata per chi apprezza l’equilibrio tra funzionalità e stile, questa linea si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli. Immaginando Peggy Guggenheim tra i suoi appassionati, si può intuire come questa collezione possa incontrare il gusto di chi cerca eleganza senza eccessi. Un’opzione ideale per chi desidera un orologio versatile e di buon gusto.

Se Peggy Guggenheim fosse stata ancora viva quando Swatch ha fatto irruzione sulla scena, possiamo dirlo senza esitazioni: sarebbe stato il suo brand di orologi di riferimento. L’amore per l’arte e l’idea che essa debba essere fruibile, accessibile a tutti, sono principi che accomunano la celebre collezionista e mecenate americana — che ha dedicato la sua vita alla Collezione — e il marchio svizzero di orologeria, che fin dalla sua nascita ha fatto dell’arte una parte fondante della propria identità. Nel corso degli anni, Swatch ha collaborato con artisti di diverse discipline, musei e gallerie internazionali — dalla Tate di Londra al Beaubourg di Parigi — fino ad arrivare, nel 2011, all’inaugurazione dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai: uno spazio pensato per riunire artisti provenienti da tutto il mondo, favorendo la creazione, la collaborazione e lo scambio culturale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Swatch ha fatto una nuova collezione di orologi che piacerebbe anche a Peggy Guggenheim

L’alchimia di Pollock rende il tempo più contemporaneo.

