Né troppo né troppo poco | quanto sale serve davvero

Negli ultimi anni si è diffusa l'abitudine di mantenere nascosta la saliera in cucina, consigliando di limitare il consumo di sale per questioni di salute. Tuttavia, recenti studi scientifici indicano che un apporto eccessivamente basso di sale potrebbe non essere vantaggioso per il cuore, il cervello e il metabolismo, sfatando così alcuni pregiudizi diffusi sulla quantità ideale di sale da usare.

AGI - Da anni ci dicono di nascondere la saliera, perché il sale fa male. Oggi, nuove evidenze scientifiche suggeriscono che per il cuore, il cervello e il metabolismo, meno non significa sempre meglio. Gli esiti di salute correlati all'assunzione di sodio seguono, infatti, una relazione a U, per cui sia un apporto eccessivo sia un apporto insufficiente di sale sono associati a un aumento del rischio per la salute, rafforzando l'importanza di evitare tanto la sovraesposizione cronica quanto la restrizione estrema. Il sale di per sé non è dannoso; é lo squilibrio a esserlo. È questo, in sintesi, ciò che emerge dal nuovo White Paper,... 🔗 Leggi su Agi.it

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