Ezio avrebbe potuto vivere ancora, se solo avesse saputo che poteva morire a casa sua senza rischi. È questa l’idea che emerge dal video appello di Caterina, che mostra quanto poco si conosca delle scelte possibili in situazioni delicate come questa. Sono passati otto anni dall’entrata in vigore della legge sul testamento biologico, ma molti ancora faticano a capirne i confini e le modalità.

S ono trascorsi otto anni dall’entrata in vigore della legge sul testamento biologico (’ art. 4 della Legge 219 entrata in vigore, come ricorda il Ministero della Salute, il 31 gennaio 2018 ). E se, alla vigilia dell’anniversario, i telefoni dell’ Associazione Luca Coscioni squillano di continuo è perché questo video ha iniziato a circolare, e a fare capire alle persone quanto poco sanno dei loro diritti. Poco sapeva il marito di Caterina Banin: si chiamava Ezio, era malato di SLA e, come ci racconta sua moglie nel video, si è impiccato nel garage di casa quando i medici gli hanno prospettato una tracheotomia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Se avesse saputo che poteva morire tranquillamente a casa sua, forse Ezio avrebbe deciso di vivere ancora un po'». Il video appello di Caterina ci sta facendo capire che ne sappiamo troppo poco di come potrebbe finire

Approfondimenti su Testamento Biologico

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si preparano a celebrare il loro matrimonio, con una possibile cerimonia in Puglia prevista per la primavera 2026.

Caterina, vedova di Ezio, malato di SLA, denuncia la carenza di informazioni sui diritti di fine vita nel video appello dell’Associazione Luca Coscioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Testamento Biologico

Argomenti discussi: Truffa ed esercizio abusivo all’avvocato sospeso che millanta attività svolte e richiede compensi; Fine vita, l'appello di una vedova al ministro della Salute: Se mio marito avesse saputo delle alternative disponibili, non si sarebbe impiccato; Fine vita, Caterina: Se mio marito malato avesse saputo dei suoi diritti non si sarebbe impiccato; Si infortuna a scuola perché le cade addosso uno studente, fratture e contusioni. Licenziata e cancellata dalle graduatorie. INTERVISTA.

Fine vita, l'Associazione Coscioni: Se mio marito l'avesse saputo, forse non si sarebbe impiccatoFine vita, l'Associazione Coscioni: Se mio marito l'avesse saputo, forse non si sarebbe impiccato ... msn.com

Elvis mi chiamò mentre ero a letto con Robert Kardashian, se lo avesse saputo sarebbe andato su tutte le furie: le confessioni di Priscilla PresleyPriscilla Presley, 80 anni, ha raccontato nuovi dettagli sulla sua vita privata dopo la separazione da Elvis Presley, avvenuta nel 1973. Nel suo secondo libro, Softly, As I Leave You: Life After ... ilfattoquotidiano.it

Gerry Scotti ospite a Striscia con Ezio e Enzo vestiti da Samira BOH - facebook.com facebook

In Italia, nonostante l’esistenza di strumenti legali per evitare sofferenze inutili, molti cittadini non ricevono informazioni adeguate. Come Caterina e suo marito Ezio. x.com