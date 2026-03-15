Ho visto troppo me ne vado Affari tuoi Stefano De Martino | siparietto in studio

La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 14 marzo si è trasformata in uno degli episodi più discussi delle ultime settimane. Non tanto per la cifra vinta o per una partita particolarmente fortunata, ma per il comportamento del protagonista della serata, capace di attirare l’attenzione del pubblico per la sua incredibile capacità di parlare senza sosta. A tenere banco durante la gara è stato soprattutto il continuo flusso di commenti, ragionamenti e spiegazioni che hanno accompagnato ogni singola scelta. >> “Stefano De Martino per me.”. Sal Da Vinci, la confessione dopo il trionfo a Sanremo 2026 Il concorrente arrivato al centro dello studio è Andrea, un bartender dell’Emilia Romagna con una laurea in ingegneria elettronica, deciso a giocare insieme al fratello Paolo con il pacco numero 12. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Discussioni sull' argomento Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: Non ne ricordo una così, ma Gaetano sfata la maledizione; Andy Bellotti scatenato a Sanremo: Ho rubato la scena a Conti. Mi candido a co-conduttore di De Martino; C'è troppo moralismo. Meglio tornare al maschilismo Barbara Alberti difende Sal Da Vinci dagli attacchi delle femministe.

Una partita che prende una piega insolita ad Affari Tuoi, tra ringraziamenti lunghissimi e commenti ironici in studio. Il concorrente Andrea si lascia andare a ragionamenti e saluti senza fine, fino a spingere Stefano De Martino a uscire momentaneamente dallo facebook

. @Stefano_Corti85 ha incontrato Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, per ricordargli una promessa “firmata” anni fa. Sarà pronto a mantenerla #LeIene x.com