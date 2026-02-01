la sinistra e gli scontri di torino troppo poco e troppo tardi

I disordini di ieri a Torino segnano un prima e dopo. Durante la protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, le cose sono sfuggite di mano. La manifestazione si è trasformata in guerriglia urbana, con alcuni manifestanti che hanno aggredito un agente con calci, pugni e martellate. Il poliziotto è stato ricoverato in ospedale. La situazione si è fatta subito molto tesa, e ora si cerca di capire come siano degenerati gli scontri.

I fatti di ieri a Torino rappresentano un punto di non ritorno. Durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, degenerata in guerriglia urbana, un poliziotto è stato aggredito con calci, pugni e persino martellate, finendo in ospedale. Altri agenti feriti, un blindato dato alle fiamme, lanci di oggetti e bombe carta: scene di violenza inqualificabile che hanno sconvolto la città. Il sindaco Stefano Lo Russo, esponente del centrosinistra, ha espresso una “ferma e inequivocabile condanna” per questi “gravi disordini causati da frange violente organizzate”, annunciando che Torino si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Formiche.net

