Mps i proxy si schierano con Palermo
I rappresentanti dei proxy si sono schierati a favore di Fabrizio Palermo come candidato alla posizione di amministratore delegato nella lista del consiglio di amministrazione di Mps. Questa è la prima dichiarazione di rilievo da parte dei delegati in vista delle prossime decisioni sulla governance dell'istituto bancario.
Prima presa di posizione di peso per la lista del cda di Mps, che indica come amminsitratore delegato Fabrizio Palermo. Il proxy advisor Iss, un punto di riferimento per i fondi d’investimento che voteranno nell’assemblea del 15 aprile, suggerisce di votare la lista del board. «Pur riconoscendo i meriti della lista», il proxy non consiglia di votare per i candidati di Plt Holding (la lista che propone il ceo Luigi Lovaglio e il presidente Cesare Bisoni) che spinge «un completo rinnovamento del consiglio in questa fase, unitamente alla reintegrazione dell'amministratore delegato uscente». Una proposta «non sufficientemente convincente in questo momento». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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