Mps proxy advisor Iss raccomanda voto per lista presentata da Cda uscente
Il proxy advisor Iss ha suggerito agli azionisti di votare a favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente di una banca. La lista include Fabrizio Palermo come candidato per la posizione di amministratore delegato. La raccomandazione riguarda le prossime assemblee degli azionisti e la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione.
(Adnkronos) – Il proxy advisor Iss ha raccomandato agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena di votare a favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, che vede Fabrizio Palermo candidato alla carica di amministratore delegato. Di contro, ha raccomandato agli azionisti della banca di votare contro la lista di Plt Holding,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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