mps in assemblea nel nome di palermo

Il Monte dei Paschi ha convocato un'assemblea degli azionisti, annunciando una comunicazione firmata dal presidente Nicola Maione e dal presidente del Comitato Nomine, Domenico Lombardi. La lettera, che funge anche da rendiconto, contiene informazioni sulla gestione e sugli obiettivi futuri dell'istituto. La comunicazione si rivolge agli azionisti, introducendo temi legati alla governance e alle strategie dell'azienda.

"Il manager ha oltre 30 annidi esperienza". Il cda rivendica il ruolo nel nuovo piano Il Monte dei Paschi si rivolge agli azionisti con una lettera firmata dal presidente Nicola Maione e dal presidente del Comitato Nomine, Domenico Lombardi, che è insieme rendiconto e dichiarazione d'intenti. Il messaggio ai soci e al mercato in vista dell'assemblea del 15 aprile è chiaro: la fase che si apre richiede stabilità e la capacità di gestire una trasformazione complessa. Il cda rivendica il ruolo centrale avuto nella definizione del piano strategico e rimarca che la sua proposta «nasce da un processo trasparente, strutturato e basato su standard internazionali, con scelte guidate da criteri meritocratici e dalle competenze». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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