mps stringe su palermo al comando

Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha scelto Fabrizio Palermo come unico candidato alla carica di amministratore delegato. La decisione è stata comunicata nel contesto del rinnovo del consiglio di amministrazione, con Palermo indicato tra i nomi presenti nella lista presentata. La nomina avviene in vista delle prossime assemblee.

Il cda del Monte dei Paschi ha indicato Fabrizio Palermo come «unico candidato alla carica di amministratore delegato della banca» tra i nomi all'interno della lista per il rinnovo del Consiglio. L'individuazione, si legge in una nota diffusa ieri sera, «è avvenuta all'esito di un processo strutturato e documentato, condotto sotto la supervisione del comitato nomine e con il supporto di advisor esterni indipendenti, nel rispetto della normativa applicabile, degli orientamenti e delle migliori prassi di mercato». Sono state previste «la definizione dei criteri e del profilo di riferimento per la carica», «l'analisi di un ampio bacino di candidati», «la conduzione di colloqui individuali e valutazioni comparative» e «la verifica dei requisiti di idoneità, anche alla luce della normativa di settore». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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