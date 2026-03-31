Morte bimbo | madre indagata per omicidio prove digitali smentiscono

In provincia di Torino, la madre di un bambino deceduto il 23 febbraio a Pessione è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini hanno raccolto prove digitali che avrebbero smentito le ipotesi iniziali di responsabilità. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che stanno approfondendo i dettagli della vicenda.

La tragedia che ha scosso la provincia di Torino vede ora una svolta giudiziaria improvvisa: la madre del piccolo Riccardo, deceduto il 23 febbraio a Pessione, è indagata per omicidio volontario. Quello che inizialmente appariva come un incidente domestico legato a un malore si sta rivelando come un caso molto più grave, secondo quanto emerge dalle indagini dei Carabinieri della compagnia di Chieri. L’indagine si concentra su incongruenze emerse dall’analisi dei dati digitali e sulla tempistica dei soccorsi non ancora attivati quando il bimbo era già a terra in condizioni critiche. La morte del bambino di cinque mesi, avvenuta nella casa di famiglia, ha trasformato una presunta disgrazia in un procedimento penale complesso che mette in luce le dinamiche sociali e produttive del territorio torinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morte bimbo: madre indagata per omicidio, prove digitali smentiscono Articoli correlati Cocaina fatale: bimbo di 15 mesi muore, madre indagata per omicidioVasto, tragedia di un bambino di quindici mesi: la madre indagata per omicidio colposo Una tragedia ha scosso la comunità di Vasto, in Abruzzo, con... Bimbo muore a 15 mesi dopo aver ingerito cocaina trovata in casa a Vasto: madre indagata per omicidio colposoIl bimbo di 15 mesi morto a Vasto ad agosto non è deceduto per soffocamento ma per ingestione accidentale di una elevata quantità di cocaina. Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestroLa morte di un bambino di 15 mesi avvenuta la scorsa estate a Vasto (Chieti) cambia radicalmente prospettiva investigativa.