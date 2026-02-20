Bimbo muore a 15 mesi dopo aver ingerito cocaina trovata in casa a Vasto | madre indagata per omicidio colposo

A Vasto, un bambino di 15 mesi è morto ad agosto dopo aver ingerito cocaina trovata in casa. La causa del decesso non è stata soffocamento, ma l’ingestione accidentale di una sostanza stupefacente molto pericolosa. La madre del piccolo è ora indagata per omicidio colposo, mentre gli investigatori cercano di capire come la droga sia finita tra le cose del bambino. La polizia ha sequestrato diversi oggetti nell’appartamento, dove sono stati trovati tracce di cocaina. La vicenda ha scosso la comunità locale, preoccupata per la sicurezza dei più piccoli.

