Cocaina fatale | bimbo di 15 mesi muore madre indagata per omicidio

Un bambino di 15 mesi è morto a Vasto, in Abruzzo, causando l’indagine sulla madre per omicidio colposo. La tragedia si è verificata lo scorso agosto, quando il piccolo è stato trovato privo di vita. La madre, ora sotto accusa, avrebbe avuto un ruolo diretto nel decesso del figlio, che si pensa potrebbe essere stato causato da un’ingestione accidentale di sostanze stupefacenti. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le dinamiche.

Vasto, tragedia di un bambino di quindici mesi: la madre indagata per omicidio colposo. Una tragedia ha scosso la comunità di Vasto, in Abruzzo, con la morte di un bambino di quindici mesi avvenuta lo scorso agosto. La madre è ora indagata per omicidio colposo e false dichiarazioni in atto, dopo che le indagini hanno rivelato l'ingestione accidentale di cocaina da parte del piccolo. L'evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza domestica e sulle responsabilità genitoriali. La dinamica dei fatti e l'omissione iniziale. La vicenda si è sviluppata quando la donna ha portato il figlio in ospedale, presentando un quadro clinico di grave intossicazione. L'esame autoptico ha escluso cause naturali e accertato l'ingestione di una dose fatale di stupefacente presente nell'abitazione. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità