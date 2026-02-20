Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina madre indagata per omicidio e casa sotto sequestro

Un bambino di 15 mesi è morto ad agosto a Vasto dopo aver ingerito cocaina, secondo l'autopsia. La madre, Laura Ionela Mitran, è sotto inchiesta per omicidio colposo. La polizia ha sequestrato l’abitazione, dove sono state trovate tracce di droga. La donna aveva portato il bambino in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. La famiglia si trova sotto shock e le indagini continuano per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. La causa della morte rimane al centro delle verifiche delle autorità.

La morte di un bambino di 15 mesi avvenuta la scorsa estate a Vasto (Chieti) cambia radicalmente prospettiva investigativa. Quello che inizialmente era stato considerato un possibile caso di morte accidentale dopo aver mangiato un biscotto – e per questo motivo si era parlato una polmonite ab ingestis – si è rivelato invece un decesso dovuto a una grave intossicazione da sostanze stupefacenti. La madre 30enne originaria della Romania, Laura Ionela Mitran, è indagata di omicidio colposo e di false informazioni al pubblico ministero. L'autopsia sul bimbo di Vasto: morte per intossicazione da cocaina Madre indagata per omicidio colposo Casa sotto sequestro, si indaga sulla dinamica L’autopsia sul bimbo di Vasto: morte per intossicazione da cocaina Ad agosto 2025 il bambino era stato accompagnato dalla madre in ospedale già in condizioni critiche.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestro Leggi anche: Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre accusata di omicidio e casa sotto sequestro Leggi anche: Bimbo muore a 15 mesi dopo aver ingerito cocaina trovata in casa a Vasto: madre indagata per omicidio colposo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi; Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; Vasto, bambino morto a 15 mesi: aveva ingoiato cocaina in casa; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati. Bimbo muore a 15 mesi dopo aver ingerito cocaina trovata in casa a Vasto: madre indagata per omicidio colposoIl bimbo di 15 mesi morto a Vasto ad agosto non è deceduto per soffocamento ma per ingestione accidentale di una elevata quantità di cocaina ... fanpage.it Bimbo di 15 mesi morto: ha ingerito cocaina in casa. Le bugie della mamma, accusata di omicidio colposoUn bambino morto a 15 mesi in ospedale, dove era stato portato dalla mamma. Una terribile vicenda avvenuta nel mese di agosto 2025, a Vasto, in Abruzzo, e che oggi viene vista sotto una ... corriereadriatico.it Un trapianto che doveva salvare un bimbo di Napoli di due anni e quattro mesi si trasforma in un incubo. Il cuore arrivato da Bolzano era congelato in un blocco di ghiaccio, conservato con ghiaccio secco anziché ai 4 gradi necessari. Ci sono voluti venti minuti - facebook.com facebook