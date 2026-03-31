Money transfer e Compro oro Maxi sanzioni

I finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno portato a termine un’operazione antiriciclaggio che coinvolge attività di trasferimento di denaro e compro oro. Durante le indagini, sono stati individuati diversi soggetti coinvolti in pratiche illecite, e sono state applicate sanzioni di carattere economico. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo sulle transazioni finanziarie sospette.

I finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno concluso un’ operazione antiriciclaggio per il contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi di valuta e un’ulteriore operazione antiriciclaggio, concernente il mercato degli oggetti preziosi, nei confronti di operatori " compro oro ". In particolare, le operazioni svolte dai militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Pisa hanno interessato un soggetto economico in zona Stazione ed esercente l’attività di servizi di trasferimento di denaro ( money transfer ), con particolare attenzione alle rimesse di denaro contante verso Paesi terzi, soprattutto Bangladesh, Pakistan e Marocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Money transfer e Compro oro. Maxi sanzioni Articoli correlati Controlli antiriciclaggio della Finanza: sanzionati money transfer e compro oro di PisaI titolari dei due esercizi avrebbero posto in essere condotte volte, in sostanza, a coprire pratiche sospette sullo spostamento di valori In... Riciclaggio a Pisa: nei guai il titolare di un money transfer e la proprietaria di un compro oroPISA – Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti e al potenziale finanziamento di reti terroristiche passa dal monitoraggio rigoroso dei... Nola, oro “sporco” e documenti falsi: sequestro da 600mila euro a società compro oroOperazione della Guardia di Finanza di Napoli a Nola, dove sono stati eseguiti due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un...