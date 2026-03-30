Nei giorni recenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno portato a termine due operazioni antiriciclaggio. La prima ha riguardato controlli su servizi di trasferimento di denaro e negozi di compro oro, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul finanziamento al terrorismo e sui flussi di valuta. La seconda ha coinvolto il settore degli oggetti preziosi, con verifiche mirate a contrastare pratiche di riciclaggio.

I titolari dei due esercizi avrebbero posto in essere condotte volte, in sostanza, a coprire pratiche sospette sullo spostamento di valori In particolare, le operazioni svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa hanno interessato un soggetto economico operante a Pisa in Viale Bonaini, esercente l'attività di servizi di trasferimento di denaro (c.d. money transfer). L'attenzione dei militari si è concentrata sui casi di rimesse di denaro contante verso Paesi terzi, soprattutto Bangladesh, Pakistan e Marocco. Secondo gli inquirenti l'agente finanziario dell'esercizio, un 50enne bengalese, ha consentito l'invio di ingenti somme di denaro in elusione alla normativa antiriciclaggio, attraverso tecniche di frazionamento degli importi da trasferire (c. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Controlli antiriciclaggio della Finanza: sanzionati money transfer e compro oro di Pisa

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