Riciclaggio a Pisa | nei guai il titolare di un money transfer e la proprietaria di un compro oro

A Pisa, sono state avviate indagini riguardanti il riciclaggio di denaro illecito. I controlli hanno coinvolto il titolare di un'agenzia di money transfer e la proprietaria di un compro oro. Le autorità hanno effettuato verifiche sui movimenti finanziari, nel quadro di un'azione volta a contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche.

PISA – Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti e al potenziale finanziamento di reti terroristiche passa dal monitoraggio rigoroso dei circuiti finanziari alternativi. È in questo contesto che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza pisana hanno recentemente concluso due mirate operazioni in città, accendendo i riflettori sui settori dei money transfer e della compravendita di preziosi. Il primo filone di controlli si è concentrato in viale Bonaini, all’interno di un’agenzia specializzata nel trasferimento di denaro verso l’estero. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema illecito gestito dal titolare, un cittadino bengalese di cinquant’anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Riciclaggio a Pisa: nei guai il titolare di un money transfer e la proprietaria di un compro oro Articoli correlati Controlli antiriciclaggio della Finanza: sanzionati money transfer e compro oro di PisaI titolari dei due esercizi avrebbero posto in essere condotte volte, in sostanza, a coprire pratiche sospette sullo spostamento di valori In... Catena di Compro Oro nei guai: sequestro di beni per oltre mezzo milioneLa società del settore con cinque sedi operative sul territorio nolano avrebbe acquistato numerosi preziosi utilizzando documentazione falsa...